На дорогах Ростова-на-Дону обновили более 70 % разметки

На нескольких улицах города уже провели необходимые работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону планируют нанести более 130 тысяч кв. метров дорожной разметки. К этому моменту работу выполнили на 70 %, сообщил в телеграм-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Работы проведены на улицах: Совхозной, Пескова, Шеболдаева, Малиновского, проспектах Королева и Космонавтов и многих других, - отметил Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, специалисты сейчас также приводят в порядок разметку на пешеходных переходах вблизи школ. Эту задачу выполнили уже на 95 %.

- К 20 августа обновят все переходы возле школ, в том числе должны заменить дорожные знаки в случае необходимости, - добавил Алексей Логвиненко.

Напомним, ранее стало известно, что на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области планируют нанести экспериментальную разметку.

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