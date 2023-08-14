С 21 августа в Ростове на Западном ограничат проезд транспорта

Причина дорожных ограничений - ремонт канализации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 21 августа в Ростове-на-Дону частично ограничат движение машин по участку улицы Зорге. Об этом напоминает городской департамент транспорта.

Частичное перекрытие в районе улицы Зорге, 56/1 будет сохраняться с 21 августа до 15 декабря 2023 года. Причина - работы по ремонту канализационной сети.

Напомним, ранее в донской столице до 20 декабря продлили ограничение движения по переулку Халтуринскому от улицы Шаумяна до улицы Социалистической.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова-на-Дону попросили расширить дорогу на Оганова до двух полос

В Ростове заявили о необходимости расширения Оганова из-за проблем с поворотом (подробности)