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НовостиОбщество14 августа 2023 7:29

С 21 августа в Ростове на Западном ограничат проезд транспорта

Знаки и ограждения выставят на участке улицы Зорге в Ростове-на-Дону
Ангелина СКИБА
Причина дорожных ограничений - ремонт канализации

Причина дорожных ограничений - ремонт канализации

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 21 августа в Ростове-на-Дону частично ограничат движение машин по участку улицы Зорге. Об этом напоминает городской департамент транспорта.

Частичное перекрытие в районе улицы Зорге, 56/1 будет сохраняться с 21 августа до 15 декабря 2023 года. Причина - работы по ремонту канализационной сети.

Напомним, ранее в донской столице до 20 декабря продлили ограничение движения по переулку Халтуринскому от улицы Шаумяна до улицы Социалистической.

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