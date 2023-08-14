В Таганроге собираются благоустроить новое общественное пространство

На площадке должны установить лавочки и обустроить пешеходные дорожки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге собираются создать новую благоустроенную площадку с лавочками и пешеходными дорожками. Деньги на это готов потратить один из местных бизнесменов, рассказал в Telegram глава администрации города Андрей Фатеев.

Преобразить должны территорию напротив завода, расположенного на улице Большой Бульварной.

- Сейчас предпринимателем разрабатывается проектная документация. После согласования и утверждения с МКУ «Благоустройство» работы будут реализованы. В дальнейшем установленные элементы благоустройства намерены безвозмездно передать на баланс города, - уточнил Андрей Фатеев.

Чиновник добавил, что инициатива бизнес-сообщества помогает создавать комфортные места для отдыха горожан.

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