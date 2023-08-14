В Ростове на Социалистической и Серафимовича введут дополнительные парковки

Дополнительные стоянки для транспорта откроют с 28 августа 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону с 28 августа 2023 года введут дополнительные платные парковочные места на улицах Социалистической и Серафимовича. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Парковки можно будет найти:

1) на Социалистической от Ворошиловского до Халтуринского в створе зданий № 106-100, 88-82, 80, 68, 64-58, 55-43, 41-35. Места для инвалидов расположат в районе домов №100, 88, 68, 55, 41, бесплатные парковочные места - около зданий № 93-92.

2) на Серафимовича от Доломановского до Ворошиловского. Платные стоянки будут работать в створе зданий № 4-8, 10-24, 46-50, 52-56, Соборный, 24 - Серафимовича, 67, 77/27. Места для инвалидов - около зданий № 8, 26, 56, 67.

Напомним, ранее на отдельных участках Социалистической и Серафимовича запретили остановку и парковку транспорта.

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