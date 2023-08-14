В Ростове-на-Дону с улицы Таганрогской вывезли 99 кубометров мусора

На месте задействовали манипулятор-погрузчик и три большегрузных мусоровоза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону по просьбе властей с улицы Таганрогской вывезли 99 кубометров мусора. Навалы отходов расчищали более 3 часов, для этого потребовались манипулятор-погрузчик и три большегрузных мусоровоза, рассказали в ГК «Чистый город».

- Таганрогская, 135/2 - один из проблемных адресов. Мусор вывозится ежедневно, но его количество только растет. Не спасает даже регулярная уборка, - отмечают в пресс-службе регоператора.

Как пояснили в коммунальной организации, причин для захламления территории несколько. Основная - овощной рынок, который находится рядом. Сообщается, что владелец торговой территории с 2019 года уклоняется от заключения договора на вывоз отходов, и сумма его долга превысила уже 1,3 млн рублей.

Мусор, который приносят с рынка, заполняет 25-кубометровую мульду, поэтому местные жители вынуждены оставлять все на земле, рядом с баком.

Вторая причина навалов - серые возчики, которые несмотря на запрет каждый день выбрасывают старую мебель, ковры, бытовые электроприборы, строительный мусор, даже кирпичи.

Напомним, по закону принимать меры по устранению свалок должны собственники, то есть власти города, УК, ТСЖ. Именно они заключают отдельный договор со специализированными организациями на ликвидацию мусора.

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