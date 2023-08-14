Власти Ростова назвали территории, свободные от клещей, комаров и крыс

В Ростове от грызунов обработали уже 28 га Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону целый ряд территорий обработали от клещей, комаров и крыс. Санитарные мероприятия выполняет подрядчик, за выполнением работ следит управление благоустройства и лесного хозяйства, сообщают власти.

По данным мэрии, к этому моменту от клещей очистили уже 530,5 га, от личинки комаров - 21 га, от имаго (летной формы) комара - 43,3 га, от грызунов - 28 га.

- В частности, обработаны участки в районе Ростовского моря, реки Темерник, монастыря «Сурб-Хач», на берегу пруда «Любительского», Ростовского порта, на Зеленом острове и в парке «Авиаторов», - говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Напомним, в июле 2023 года жители донской столицы начали замечать на кормушках в парках не только белок, но и крыс. Тогда же зоолог, кандидат биологических наук Александр Липкович в эфире радио «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» отметил, что подобное поведение животных может указывать на увеличение их численности. Обычно мелкие хвостатые предпочитают прятаться в подвалах и ведут преимущественно ночной образ жизни.

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