В Ростове в 2024 году планируют отремонтировать 12 грунтовых дорог

В Ростове в следующем году заасфальтируют 12 грунтовых дорог. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону в следующем году планируют отремонтировать 12 грунтовых дорог. Об этом на своей странице рассказал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, в городе идет планомерная работа по переводу грунтовых дорог в асфальтированные за счет городского бюджета. Например, в период с 2020 по 2022 год в рамках этой программы провели ремонт 39 грунтовых дорог. Общая протяженность всех объектов составила 18 километров.

- На 2023 год запланированы работы на 13 улицах, из них 11 - уже сданы, 2 - в работе. Это улица Конституционная и переулок Дубовский, - сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Сегодня ремонтные работы ведутся в переулке Неклиновском в районе дома №4 и на улице Войкова в районе переулков Аэроклубовском и 3-го Поселкового.

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