Президент РФ назначил четырех судей в Ростовской области

Еще двое судей начнут работу в Красносулинском районном суде Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области президент РФ назначил четырех судей. Соответствующая информация появилась на сайте правовой информации.

Согласно опубликованной документации, Владимир Путин утвердил решение о назначении четырех судей в донском регионе. Двое судей приступят к своим должностным обязанностям в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону. Ими стали Юлия Подгорная и Олег Токарев.

Еще двое судей начнут работу в Красносулинском районном суде Ростовской области. Новые должности получили Виолетта Астахова и Анна Глухова.

Кроме того, кадровые перестановки прошли и в Южном окружном суде города. Там к работе приступят Сакита Лачинова, Павел Губарев и Денис Степанов.

Напомним, что 18 июля стало известно о кадровых изменениях в Арбитражном суде Ростова. Новым судьей там стала Елена Стрельникова. Соответствующий указ подписал глава государства.

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