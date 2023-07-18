Судьей Арбитражного суда Ростовской области назначили Елену Стрельникову

Новое назначение утвердил президент России Владимир Путин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судьей Арбитражного суда Ростовской области стала Елена Стрельникова. Новое назначение в июле 2023 года своим указом утвердил президент России Владимир Путин.

- Коллектив Арбитражного суда поздравляет специалиста с назначением на высокую должность и желает успехов в работе, - говорится на сайте судебной инстанции.

Напомним, ранее глава государства согласовал расформирование пяти судов в Ростовской области. Речь идет об учреждениях Сальска, Орловского, Мартыновского, Целинского, Песчанокопского районов. Известно, что свое существование они прекратят формально. Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» сообщали об этом около недели назад.

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