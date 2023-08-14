В Ростове установят охранную зону для дома регионального культнаследия

Главная задача – сохранение историко-культурного наследия донского региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Ростова-на-Дону установят охранную зону для дома регионального культнаследия. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 14 августа.

Согласно опубликованной информации, охранная зона будет установлена для Доходного дома Ворожеина. Здание находится на проспекте Кировском, 35/113. Также охранную зону установят для подземного пешеходного перехода с мозаичными композициями на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой.

- В границах территорий данных зон утверждены требования к градостроительным регламентам, - сообщили в правительстве региона.

Соответствующие постановления уже приняты. Отметим, что главная задача – сохранение историко-культурного наследия донского региона. Нарушения требований к охранным зонам могут наказываться штрафами.

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