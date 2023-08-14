Ростовчанка доверилась аферистам и лишилась 1,8 млн рублей

Ростовчанка выполнила все условия и лишилась 1,8 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове аферисты развели женщину на 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, ростовчанке позвонили с незнакомого номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником полиции. Он сообщил, что с ее счета пытаются списать все сбережения. Женщина испугалась, ведь она долгое время копила деньги. Она поделилась, что на ее счете было 500 тысяч рублей. Подставной полицейский предложил ей оказать содействие в поимке мошенников.

Для этого женщина связалась с якобы сотрудником банка. Ей сказали оформить на себя несколько кредитов и все деньги перевести на «безопасный» счет. Ростовчанка выполнила все условия и лишилась 1,8 млн рублей, а мошенники перестали выходить на связь. Тогда она обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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