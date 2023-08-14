Прокуратура нашла нарушения в работе Ростовского колледжа искусств

Сотрудника Ростовского колледж искусств привлекли к административной ответственности за нарушение образовательного процесса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в колледже искусств прокуратура нашла нарушения в деятельности учреждения. Об этом информация появилась на сайте регионального ведомства 14 августа.

По информации пресс-службы, жительница Ростовской области сообщила о нарушениях в работе образовательного учреждения. В ходе проверки, выяснилось, что в Ростовском колледже искусств нет утвержденного учебного графика на 2022-2023 год. Кроме того, сотрудники не соблюдали порядок приема и отчисления учащихся.

- Прокуратурой министру культуры области внесено представление. Выявленные нарушения устранены, четыре лица, в том числе директор колледжа, привлечены к дисциплинарной ответственности – сообщили в ведомстве.

В отношении сотрудника колледжа завели административное дело по статье

«Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса». Ему назначен штраф.

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