В Ростове в Левенцовке трамвайную сеть создадут до конца 2023 года

В город должны поступить семь трехсекционных и бесшумных вагонов для комфортного передвижения граждан. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону в Левенцовке трамвайную сеть создадут до конца текущего года. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В 2023 году подрядчик планирует проложить 6,3 км одиночный путей, а также модернизировать трамвайный парк. В город должны поступить семь трехсекционных и бесшумных вагонов для комфортного передвижения граждан.

- Транспортная тема находится в зоне повышенного внимания жителей. Если происходит сбой в работе общественного транспорта, люди очень быстро на это реагирует. А значит, власть должна быстро находить решения, которые бы снимали напряжение, - поделился губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Отметим, что улучшениями трамвайной секции занимаются не только в Ростове, но области в целом. Так, в Таганроге подрядчики завершают работы по обновлению трамвайной инфраструктуры.

В правительстве также отметили, что в области развивается и водное сообщение, а также растет число пассажиров на городской электричке.

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