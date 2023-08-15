Президент назначил зампредседателя Ростовского облсуда и еще 8 специалистов

Геннадий Проданов должен проработать в должности в течение шести лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону заместителем председателя Ростовского областного суда стал Геннадий Проданов. Назначение своим указом от 14 августа 2023 года согласовал президент России Владимир Путин. Документ можно найти на портале правовой информации.

Геннадий Проданов должен проработать в должности в течение шести лет. Известно, что общий стаж специалиста составляет около 25 лет.

Добавим, также глава государства утвердил еще нескольких специалистов в Ростовской области.

Так, судьями Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону стали Юлия Подгорная и Олег Токарев, Красносулинского районного суда - Виолетта Астахова и Анна Глухова.

Кроме того, в Южном окружном военном суде теперь должны работать Павел Губарев, Сакит Лачинов и Денис Степанов, заместителем председателя ЮОВС назначили Андрея Минашкина.

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