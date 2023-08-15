Воду в реке Северский Донец признали опасной для жителей Ростовской области

Купаться и набирать воду не рекомендуют в районе городского пляжа № 1
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вода в реке Северский Донец в Ростовской области не соответствует нормам и купаться в ней не рекомендуется. Предупреждение об этом сегодня, 15 августа, поступило от администрации Каменска-Шахтинского.
- По результатам лабораторных испытаний, отобранная вода в районе городского пляжа № 1 не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Пользоваться ресурсами водоема, а также купаться в нем представляется опасным для здоровья, - уточнили местные власти.
Известно, что исследование водоема провели сотрудники территориального управления Роспотребнадзора.
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