В Батайске разыскивают пропавшего 39-летнего мужчину. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Ростовской области без вести пропал 39-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Юрий Скрипко проживает в Батайске. Последний раз мужчину видели 1 августа. С того дня он не отвечает на звонки и смс, а о его местонахождении ничего не известно больше двух недель. Обеспокоенные родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались безуспешны. Тогда они обратились за помощью в полицию. Позже к поискам мужчины подключились и волонтеры.

Рост Юрия – около 175 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в бирюзовую футболку, серые брюки и черные сандалии. С собой он взял сумку-шоппер. Отметим, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

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