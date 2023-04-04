Нашли телефон и одежду: в Ростовской области женщина пропала при загадочных обстоятельствах

Волонтеры и жители хутора прочесали местность в поисках Влады Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тацинском районе Ростовской области пропала 40-летняя местная жительница Влада Капичун. Она перестала выходить на связь с родными 27 марта. С того времени о женщине нет никаких вестей. По словам близких, они не исключают, что женщина могла стать жертвой несчастного случая или преступника. Дмитрий, брат пропавшей, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» о событиях, предшествовавших загадочному исчезновению Влады.

«ВЛАДА – СИЛЬНЫЙ И ВОЛЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»

- В воскресенье Влада поговорила с мамой по телефону, а в понедельник уже не отвечала. В этот же день я приехал к сестре, но дверь ее дома была наглухо заперта. Я оставил у порога записку и мобильный телефон на тот случай, если она свой потеряла. Но на связь сестра так и не вышла. На следующий день и записка, и мобильный лежали там же, куда я их и положил, - говорит Дмитрий.

Мужчина сразу же обратился с заявлением в полицию. Дмитрий уверен – сбежать сестра не могла.

- При том, что Влада не замужем, детей у нее нет - исключено, что она познакомилась с кем-то и завела роман. У нее – огромное хозяйство: полсотни коз, бычок, есть и несколько собак. Сестра души не чает в своей живности. Она бы их ни за чтобы не оставила. Да и то, что паспорт остался дома, говорит о том, что побег исключен, - говорит мужчина.

Влада Капичун пропала около недели назад. Фото: официальная группа отряда "Лиза Алерт--Юг" в "ВК"

НАХОДКА У ПРУДА

По словам Дмитрия, в Ковылкине - родном хуторе Влады – сразу развернули поиски. В них приняли участие местные жители и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

- Недалеко от дома, на берегу полузасохшего пруда, нашли телефон сестры и ее одежду. Но то, что она утонула, вряд ли возможно. Сестра часто, пася коз, купалась в этом водоеме. Даже в холодное время года. Потом переодевалась в чистые вещи и шла домой. Скорее всего, накануне исчезновения она вновь плескалась в пруду. А затем, переодевшись, просто забыла на берегу одежду и мобильный, - продолжает брат.

По словам мужчины, еще один факт указывает на то, что утонуть сестра не могла.

- 27 марта местные видели женщину, похожую на Владу, у трассы, ведущей в райцентр, в Тацинскую, - продолжает дончанин.

В станице Лада должна была купить сетку-рабицу. Дмитрий думает, что женщина поймала попутку, чтобы добраться до Тацинской.

- Не исключено, что Влада могла стать жертвой преступления или несчастного случая, хотя мы с матерью очень надеемся, что найдем ее живой и невредимой, - вздыхает мужчина.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕЙ

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт пропажи женщины.

- Ее приметы: на вид 35-40 лет, рост - 160 см, худощавого телосложения, волосы темные прямые, средней длинны. В день исчезновения могла быть с платком на голове. Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8(86397) 2-11-32, 8 (86397) 2-11-38, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области

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