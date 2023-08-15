В Ростове началась подготовка реконструкции улицы Вавилова

В Ростове-на-Дону подрядчики приступили к подготовке ремонтных работ на улице Вавилова. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове началась подготовка реконструкции на улице Вавилова. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- На сегодняшний день ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций – сетей газо- и водоснабжения, водоотведения, демонтаж строений и сооружений, необходимый для размещения объекта, - рассказал сити-менеджер Ростова.

Отметим, что сегодня подрядчики продолжают завоз строительных и инертных материалов. Также идет активное обустройство площадок складирования. Специалисты начали подготовку всего необходимого для устройства сетей ливневой канализации.

Сити-менеджер заверил, что все работы идут под строгим контролем и согласно утвержденному плану.

Отметим, что в Ростове также идет обустройство трамвайных путей в Левенцовке. Подрядчик в текущем году планирует проложить порядка 6,3 километров.

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