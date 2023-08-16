В Ростове в среду ожидается жара до +33 градусов

В Ростове-на-Дону синоптики предупредили горожан о жаре в +33 градуса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове середина рабочей недели будет жаркой и солнечной. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В среду, 16 августа, ростовчан целый день будет радовать солнечная погода. Днем воздух прогреется до +32…+33 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +21 градуса. Порывы ветра в этот день достигнут 7-8 метров в секунду.

Отметим, что такая погода сохранится до конца рабочей недели. Напомним, что во время жаркой погоды нужно побольше находиться в тени, пить достаточное количество воды и не забывать про головной убор.

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