В Ростове в этом году планируют сдать четыре новые школы

В 2023 году в Ростове завершится строительство четырех школ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону накануне 1 сентября планируют открыть четыре новые школы. Об этом стало известно в ходе заседания гордумы седьмого созыва. Общее число детей, которые будут обучаться в новых образовательных учреждениях – больше пяти тысяч. Отметим, что на строительство школ выделили порядка 5,8 млрд рублей.

Так, в Советском районе к 1 сентября откроется одна из крупнейших школ города. Учреждение рассчитано на 1650 мест. Также в этом году свою работу начнут школы на 1340 мест в районе Ростовского моря и о два образовательных учреждения на 1275 и 1100 мест в 6-м и 5-м микрорайонах жилого района «Левенцовский».

Отметим, что с 1 сентября начнут работать и шесть школ после капитального ремонта. Также не стоит забывать и о внеклассных занятиях. По итогам прошлого года на дополнительные занятия ходили больше 120 тысяч ребят в возрасте от 5 до 18 лет.

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