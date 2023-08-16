В Ростове-на-Дону планируют построить трамвайные эстакады над загруженными улицами
Фото: Дмитрий Кутепов
В Ростове планируют построить трамвайные эстакады. Об этом сообщили в ходе заседания гордумы 15 августа.
- На загруженных транспортных узлах и участках улично-дорожной сети предусматривается строительство искусственных сооружений для обособления трамвайных линий с целью снижения влияния на общий поток транспорта, - сообщили в ходе заседания гордумы.
Соответствующие изменения внесли в генеральный план Ростова. Однако места будущих эстакад пока не известны. На перспективу закладывается реконструкция моста в створе Ворошиловского проспекта.
В центре Ростова остановки для трамваев сохранятся. Места для новых пунктов остановки определили с учетом расположения соцобъектов города и наибольшего скопления людей. Сейчас подрядчики активно работают над обустройством трамвайных путей в Левенцовке.
Отметим, что в 2022 году власти планировали обустроить эстакады на улице Волкова до площади Гагарина и на улице Станиславского до 339-й Стрелковой дивизии.
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