Часть светофоров Ростова-на-Дону сделают «умными» уже до конца 2023 года

Обновленные светофоры будут отслеживать автотрафик Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону до 1 декабря 2023 года часть городских светофоров, в том числе 148 пешеходных регулирующих установок, собираются заменить на «умные» - такие, которые будут интегрированы в автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДТ). Информацию об этом указали на сайте госзакупок.

Сейчас в Ростове ищут подрядчика на этот проект. Исполнителя должны утвердить уже на следующей неделе, 24 августа. Заказчиком выступает «Центр ИТС». Конкурс открыт дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Известно, что за 112,3 млн рублей подрядная организация внедрит системы автоматизации процессов контроля за дорожным движением.

Специалисты поставят, смонтируют и выполнят наладку оборудования подсистем управления, а также светодиодных светофоров с табло обратного отсчета времени. Отмечается, что детекторы, встроенные в технику, должны отслеживать автотрафик и отмечать неподвижные машины на дороге.

Работы собираются выполнить в соответствии с адресным планом.

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