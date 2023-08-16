В Ростове-на-Дону осудили хакера, который взламывал российские сайты

Приговор Ленинского районного суда уже вступил в силу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону осудили хакера, который атаковал российские интернет-ресурсы. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

- В Ленинском районном суде вынесли приговор по части 1 статьи 274 УК РФ. Наказание назначено в виде 2 лет колонии-поселения и штрафа в 600 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что утвержденный приговор уже вступил в силу.

По данным УФСБ, осужденный - гражданин Украины, ранее проживавший в Харцызске Донецкой области.

Мужчину уличили в попытках взлома и воздействия на критическую информационную инфраструктуру России. Также, по данным следствия, нарушитель распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение.

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Решение по делу не вступило в силу и еще может быть оспорено (подробности)