В Ростове бывшему начальнику ИК ужесточили приговор за махинации с госзакупками

Приговор после рассмотрения апелляции вынесли в Ростовском областном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове ужесточили наказание бывшему и.о. начальника исправительной колонии № 1, осужденному за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст.285.4 УК РФ). Об этом 16 августа сообщили в Ростовском областном суде.

- После апелляции прокурора подсудимый получил 4 года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей, а также был лишен права занимать должности на государственной службе в течение 2 лет, - рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

Известно, что меру пресечения в отношении осужденного изменили на заключение под стражу.

Напомним, прежний приговор по этому же делу вынесли в мае 2023 года. Тогда утвердили только штраф в 572,1 тысячи рублей и двухлетнее лишение права занимать должности на госслужбе.

По данным следствия, один из видов деятельности ИК-1 - производство и реализация мяса, а также мясопродуктов. В 2017 году о поставке товара с режимным учреждением договорились два федеральных учреждения. Было заключено три госконтракта на 49, 39 и 16 млн рублей.

После этого бывший руководитель колонии привлек к работе один из донских мясокомбинатов, директором которого был его знакомый. Такое сотрудничество было для ИК невыгодным - поставщик намерено завысил стоимость своих услуг, и руководитель знал об этом.

Были подписаны 7 контрактов, выданы авансы.Позже выяснилось, что от мясокомбината поступило меньше продукции, чем было указано в документации. Из-за махинаций были сорваны государственные контракты, а ущерб составил более 7,8 млн рублей.

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