Бывшего главного архитектора Таганрога осудили на 7 лет колонии строгого режима

Подозреваемый на слушаниях вину не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на 7 лет колонии строгого режима осудили бывшего главного архитектора Таганрога. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

- Подсудимый получил 7 лет колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки 5000000 рублей. Также специалиста лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 5 лет. Приговор в силу пока не вступил, подозреваемый вину не признал, - прокомментировали в инстанции.

По данным следствия, подозреваемый в октябре 2022 года получил подкуп в 500 тысяч рублей. Эти деньги ему якобы передали для того, чтобы получить разрешение на ввод незавершенного объекта капитального строительства.

Напомним, дело по факту нарушения закона было возбуждено дело в рамках пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки через посредника»). Разбирательства велись в Таганрогском городском суде.

Добавим, ранее стало известно о задержании главы Миллеровского городского поселения.

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