Задержание провел представитель межрайонного следственного отдела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали главу Миллеровского городского поселения, кандидата в депутаты донского Заксобрания Виталия Абакумова и депутата Василия Кугута. Эту информацию подтвердил представитель Госдумы Евгений Бессонов.

- 14 августа 2023 года под руководством заместителя руководителя следственного отдела было проведено задержание и заключение под стражу. Умышленные сомнения в отсутствии проведения публичных слушаний, которые фактически были проведены, вылились в уголовное преследование за якобы внесение заведомо ложных сведений в заключение по публичным слушаниям, - пояснил Евгений Бессонов.

Также стало известно, что буквально вчера, 15 августа, начали процедуру задержания главы Мальчевского сельского поселения Миллеровского района.

- Указанные депутаты активно участвуют в оказании помощи СВО. Непонятна позиция Следственного комитета, - добавил Евгений Бессонов.

Напомним, в феврале 2023 года сообщалось о служебном подлоге при составлении устава Миллеровского городского поселения. Тогда в УФСБ рассказали, что новые сведения в документе дали право муниципальным служащим на зарплаты из местного бюджета.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Связаны ли разбирательства относительно устава с арестом Виталия Абакумова и Василия Кугута, неизвестно.

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