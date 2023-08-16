В Ростовской области глава Зернограда заявила о диверсии на городском водоводе

Коммунальщики обнаружили фонтаны воды, бьющие в поле и разрытые и пробитые новые трубы. Фото: телеграм-канал Ирины Полищук

В Зернограде Ростовской области поздно вечером во вторник, 15 августа, специалисты местного ЖХК зафиксировали изменение параметров работы магистрального водовода. Выяснилось, что трубы были повреждены. Об этом сообщила глава администрации Зернограда Ирина Полищук в своем телеграм-канале и назвала произошедшее диверсией.

- Была совершена диверсия на нашем водоводе. В 11 вечера мне поступило сообщение о том,что изменились параметры на водоводе и с утра коммунальщики поедут устранять аварию. Сегодня при обследовании они поняли, что это диверсия. Потому что это не просто порыв: там ездила техника, копала и искала наш водовод, чтобы повредить, - говорит Ирина Полищук.

На опубликованных с места кадрах видно, что из поврежденных труб фонтаном бьют струи воды. На пластике заметны следы от тяжелой техники как от ковша экскаватора, а на земле — гусеничные следы.

Глава администрации Зернограда Ирина Полищук заявила, что кто-то специально повредил городской водовод. Фото: телеграм-канал Ирины Полищук

- Мы написали заявление в полицию, напишем в следственный комитет и в ФСБ России, - добавила глава в своем видеообращении к жителям. - Очень надеемся, что виновники будут найдены, потому что могли пострадать не только жители Зернограда. Не думаю, что техника могла уехать бесследно.

Также глава администрации городского поселения уточнила, что последствия аварии уже устранены.

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