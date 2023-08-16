В Ростове 1 сентября учеников примет 101 школа

В Ростове-на-Дону в новом учебном году учеников примет 101 школа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону 1 сентября учеников примет 101 школа. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Многие из организаций обновлены и модернизированы. Поручил службам привести в порядок дворовые и прилегающие к учебным заведениям территории, - поделился сити-менеджер.

По словам Алексея Логвиненко, необходимо провести ревизию подходов к образовательным учреждениям во всех районах Ростова. Также нужно проверить работу уличного освещения у школ, привести в порядок газоны, а также очистить контейнерные площадки при необходимости.

Отметим, что до начала нового учебного года осталось чуть больше двух недель.

Напомним, что в этом учебном году в Ростове начнут работу сразу четыре новых школы. Речь идет о школе на 1650 мест в микрорайоне Южного федерального университета, и школе на 1340 мест в районе Ростовского моря. Также свою работу начнут еще две общеобразовательные школы на 1275 и 1100 мест в «Левенцовке».

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