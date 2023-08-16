Власти Ростовской области опровергли информацию о диверсии на водоводе в Зернограде

Власти Ростовской области прокомментировали ситуацию на Зерноградском водоводе. Фото: телеграм-канал Ирины Полищук

В правительстве Ростовской области прокомментировали ситуацию на водоводе в Зернограде. Власти сообщили, что сообщения о диверсии являются фейком. Об этом рассказал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

- 16 августа произошел порыв трубы между насосными станциями № 1 и № 2, подача воды в город не прекращалась, - сообщили в пресс-центре Ростовской области.

В правительстве региона также уточнили, что во время ремонтных работ специалисты понизили давление на одной из насосных станций. Сейчас подрядчики работы завершили, а порыв устранен.

Напомним, что 16 августа глава Зернограда заявила о диверсии на водоводе. По словам Ирины Полищук неизвестные специально повредили городской водовод.

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