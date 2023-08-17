Застройкой участка в Суворовском микрорайоне Ростова займется кубанская компания

На выделенной территории планируют построить 150 тысяч квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аукцион на комплексное развитие территории в Октябрьском районе Ростова-на-Дону выиграл специализированный застройщик из Краснодара. Информацию об этом опубликовали на сайте Дом.РФ.

Победитель торгов получил возможность обустроить 32,8 га в районе улицы Петренко. На указанной площадке собираются возвести не менее 150 тысяч квадратных метров жилья и современную инфраструктуру. Максимальная планируемая высотность зданий - 22 этажа.

- Предполагается также обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение, - говорится в сообщении.

Известно, что выполнить поставленные задачи застройщик должен в течение 10,5 лет.

Добавим, начальная стоимость участка, подлежащего КРТ, была заявлена в районе 13,95 млн рублей. Итоговая выкупная сумма договора составила 663,83 млн рублей.

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