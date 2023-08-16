В Ростове собираются разработать проект реконструкции улицы Орбитальной

Документацию по планировке и межеванию должны разработать в течение 12 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону утвердили решение о создании проекта реконструкции дороги на Орбитальной от перехода через балку «Темерник» до улицы Добровольского с выходом на улицу Космическую. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Всего под планировку и межевание отвели территорию в 42,72 га. Документацию должны разработать в течение 12 месяцев, то есть к августу 2024 года.

Все предоставленные планы и сметы проверят специалисты департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.

Напомним, ранее в донской столице начали подготовку к реконструкции улицы Вавилова. На этом объекте сейчас выполняют переустройство инженерных коммуникаций и обустраивают площадки складирования, должны приступить к обустройству сетей ливневой канализации.

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