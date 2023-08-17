В Ростове в честь юбилея атамана Платова проведут фестиваль «Первый на Дону»

Вниманию посетителей фестиваля представят пять интерактивных зон Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 августа в Ростове-на-Дону проведут фестиваль «Первый на Дону», он будет приурочен к 270-летию со Дня рождения атамана Матвея Платова. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Фестиваль пройдет с 10 до 14 часов в парке имени Максима Горького. Вниманию посетителей представят пять интерактивных зон: «Детство», «Народные промыслы», «Народные гуляния», «Изба мудрости» и «Казаки в сражениях».

Все желающие смогут поучаствовать в казачьих играх и забавах, а также посетить мастер-классы по созданию соломенных игрушек, плетению пояса, кузнечному делу. Состоятся мини-лекции о традициях предков, будут работать выставки с коллекционными мушкетами, ружьями и саблями XVIII-XIX веков.

Также гости праздника смогут попробовать свои силы в историческом тире, стрельбе из лука или метании копья.

- В игровой форме быстро усваиваются новые знания и навыки, а также закрепляется уже изученное. Юные участники фестиваля «Первый на Дону» получат много познавательной информации. Перед новым учебным годом такие мероприятия, несомненно, повысят мотивацию к учебе, - отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Добавим, в фестивале в том числе примут участие 800 активистов «Движения первых» Ростовской области вместе со своими родителями и педагогами. Мероприятие проведут в рамках регионального проекта «Наследники».

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