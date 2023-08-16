Турпоток в Таганрог в первом полугодии 2023 года увеличился в 2,5 раза

Брифинг с журналистам провели в обновленном трамвайном депо Таганрога. Фото: сайт правительства Ростовской области

Поток туристов в Таганрог по итогам первого полугодия 2023 года увеличился в 2,5 раза и составил 411 тысяч человек. Об этом на брифинге, посвященном развитию города, рассказал заместитель губернатора Александр Скрябин.

- Туристическая отрасль - важное направление экономики. Положительной динамике способствуют усилия областной и местной власти, сотрудничество с бизнесом, разработка маршрутов и проектов, - отметил Александр Скрябин.

По словам чиновника, важную роль в создании новых маршрутов играют туристические информационные центры Таганрога. Самые востребованные программы на сегодняшний день - «Стартап Петра I», «Литературная дюжина», иммерсивные экскурсии. Огромный интерес вызывают паровозные туры на ретросоставе из Ростова в Таганрог и обратно.

Популярными также стали онлайн-маршруты. Например, в рамках проекта «Окно в Таганрог. Взгляни на город иначе» в новые городские трамваи интегрировали «аудиогид», рассказывающий об истории, улицах, домах и точках притяжения. Кроме того, в 2023 году запустили «Виртуальную экскурсию «Таганрог - город ярких имен».

Также, по данным властей, сейчас есть и мобильное приложение «Турист», созданное на базе ГИС Ростовской области. Программа содержит информацию о достопримечательностях.

- Познакомившись с «виртуальным» Таганрогом, туристы непременно захотят побывать в южном городе, - подчеркнул Александр Скрябин.

Также на брифинге рассказали о планах по созданию глэмпинга на берегу Миусского лимана. Это один из двух инвестпроектов конкурса, организованного в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Стало известно также, что в начале сентября в порт Таганрога должно зайти еще одно круизное судно. Напомним, 2 августа на теплоходе «Сергей Кучкин» приморский город посетили 156 туристов из разных уголков России. Гости из других регионов посетили чеховские места и Богудонию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге собираются благоустроить новое общественное пространство

Проект благоустройства площадки для отдыха горожан разрабатывают в Таганроге (подробности)