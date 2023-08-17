Аварию на коллекторе в Ростовской области планируют ликвидировать до конца суток

Сейчас выполняются сварочные работы, задействовано 12 специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работу водонапорного коллектора в городе Гуково планируют возобновить до конца суток. Информацию об этом сегодня, 17 августа, опубликовали на сайте правительства Ростовской области.

- Работы находятся на контроле МинЖКХ региона до полного устранения аварийной ситуации. Выполняются сварочные работы, задействовано 12 специалистов. Подача воды в дома граждан ожидается к концу суток 17 августа, - говорится в сообщении.

Сейчас приостановлено холодное водоснабжение, поступающее через несколько насосных станций (НС):

- с НС-2 на поселки Каменского района (хутор Старая Станица, поселок Рубежный, хутор Волченский);

- с НС-4 на гуковское и алмазненское направления (хутор Ясный, поселок Первомайский);

- с НС-4 на зверевское направление (город Зверево) и поселки Красносулинского района (хуторы Комиссаровка, Лихой, Михайловка, Холодный Плес, Малое Зверево, поселки Углеродовский, Розет, Чичерино, Молодежный, Тацин);

- с НС-5 на город Гуково и поселки Красносулинского района.

Подвоз воды осуществляется по заявкам потребителей. Обращаться рекомендуют в диспетчерские Гуково-Зверевского филиала и Зверевского участка.

АЛЛО!

Диспетчерская Гуково-Зверевского филиала: 8-909-406-17-27;

Диспетчерская Зверевского участка: 8-929-820-21-67.

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