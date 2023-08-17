Авария на коллекторе оставила без воды около 80 тысяч жителей Ростовской области

Аварийные работы ведут с 8 часов утра 17 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области жители двух городов, а также примерно 15 поселков и хуторов временно остались без воды. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает главный водоканал региона - ГУП РО «УРСВ».

- В связи с аварийно-восстановительными работами на напорном коллекторе на НС-2 и НС-3 (насосные станции) с 8 часов 17 августа до окончания ремонта приостановлено холодное водоснабжение, - говорится на сайте ГУП РО «УРСВ».

Отключения должны затронуть: города Зверево и Гуково, хуторы Старая Станица, Волченский, Ясный, Комиссаровка, Лихой, Михайловка, Холодный Плес, Малое Зверево, а также поселки Рубежный, Углеродовский, Розет, Чичерино, Молодежный и Тацин.

Добавим, судя по данным за прошлые годы, на указанных территориях могут проживать около 80 тысяч человек.

Отмечается, что подвоз воды будут выполнять по заявкам потребителей. Чтобы уточнить этот вопрос, следует обратиться в диспетчерские Гуково-Зверевского филиала и Зверевского участка ГУП РО «УРСВ», а также по номеру «112».

Напомним, ранее произошел порыв на водоводе в Зернограде.

АЛЛО!

​Диспетчерская Гуково-Зверевского филиала: 8-909-406-17-27;

Диспетчерская Зверевского участка: 8-929-820-21-67.

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