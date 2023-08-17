В Ростове осудили двух мужчин, которых задержали в ЛНР за подготовку теракта

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону к срокам в колонии строгого режима приговорили двух мужчин, которых задержали в ЛНР по подозрению в подготовке теракта. Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Один из задержанных получил 7 лет лишения свободы, другой - 5. Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано в апелляционном военном суде. На слушаниях подсудимые признали свою вину, - прокомментировали в инстанции.

Наказание определили по статьям: «Приготовление к преступлению» (ч. 1 ст. 30 УК РФ), «Теракт» (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), «Незаконные приобретение, передача, взрывчатых веществ или взрывных устройств» (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

В дополнение к этому однин из подозреваемых проходил по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств» (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

По данным пресс-службы суда, задержанные вступили в сговор в марте 2022 года на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Они прятали в погребе гранаты, электродетонаторы, взрывчатое вещество и другие опасные предметы. В апреле 2022 года нарушителей задержали сотрудники правоохранительных органов.

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