Главу Миллеровского городского поселения отправили под домашний арест

Меру пресечения утвердили в Миллеровском районном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области глава Миллеровского городского поселения Виталий Абакумов и депутат Василий Кугут были отправлены под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Меру пресечения обвиняемым по части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог») избрали в виде домашнего ареста до 28 сентября 2023 года включительно, - прокомментировали в инстанции.

Ранее задержание подозреваемых подтвердил представитель Госдумы Евгений Бессонов. Депутат рассказал, что арест состоялся в понедельник, 14 августа.

- Умышленные сомнения в отсутствии проведения публичных слушаний, которые фактически были проведены, вылились в уголовное преследование за якобы внесение заведомо ложных сведений в заключение по публичным слушаниям, - сказал Евгений Бессонов.

Напомним, в феврале 2023 года сообщалось о служебном подлоге при составлении устава Миллеровского городского поселения. Тогда в УФСБ рассказали, что новые сведения в документе дали право муниципальным служащим на зарплаты из местного бюджета.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Связаны ли разбирательства относительно устава с арестом Виталия Абакумова и Василия Кугута, неизвестно.

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