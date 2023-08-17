Движение электрички предложили запустить из Ростовской области в ЛНР

Вопрос железнодорожного сообщения сейчас актуален Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко после беседы с жителями Чертковского района предложил запустить движение электропоездов в сторону Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этой инициативе парламентарий рассказал в своем телеграм-канале.

Отмечается, что несколько лет назад была создана ж/д ветка, которая изменила схему транспортного сообщения.

- Не только жители Чертково, но и жители Меловского района, и всей Луганской Народной Республики заинтересованы в том, чтобы пользоваться железнодорожной веткой на Чертково. Мы считаем, что пришло время возобновить регулярное движение электропоездов, - написал Александр Ищенко.

Известно, что председатель Законодательного собрания Дона уже подготовил обращение к руководству СКЖД.

- Этот вопрос актуален, волнует тысячи людей и, думаю, будет поддержан, - подчеркнул Александр Ищенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Застройкой участка в Суворовском микрорайоне Ростова займется кубанская компания

32,8 га в Ростова-на-Дону отдали под комплексное развитие территории (подробности)