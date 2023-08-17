32 дома в Ростове-на-Дону останутся без горячей воды до 21 августа

Сейчас полноценная подача ресурса невозможна из-за ремонта коммуникаций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону жителям 32 многоквартирных домов на следующей неделе должны вернуть горячую воду. Сейчас полноценная подача ресурса невозможна из-за ремонта коммуникаций, сообщают власти со ссылкой на «Ростовские тепловые сети».

- Окончательный срок завершения ремонта и восстановления горячего водоснабжения - 21 августа 2023 года. Принимаются все требуемые меры для устранения аварийных ситуаций, - говорится на сайте мэрии.

Сложности с подачей воды связаны с дефектами на трубопроводе, которые проявились после гидравлических испытаний. Всего насчитали 74 повреждения.

Напомним, гидравлические испытания проводят ежегодно, они необходимы при подготовке к холодам. Специалисты отмечают, что «масштабные мероприятия по ремонту теплотрасс напрямую влияют на безопасное и бесперебойное теплоснабжение города».

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