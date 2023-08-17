Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 14:12

32 дома в Ростове-на-Дону останутся без горячей воды до 21 августа

В Ростове из-за дефектов коммуникаций горячую воду в 32 дома вернут на следующей неделе
Ангелина СКИБА
Сейчас полноценная подача ресурса невозможна из-за ремонта коммуникаций

Сейчас полноценная подача ресурса невозможна из-за ремонта коммуникаций

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону жителям 32 многоквартирных домов на следующей неделе должны вернуть горячую воду. Сейчас полноценная подача ресурса невозможна из-за ремонта коммуникаций, сообщают власти со ссылкой на «Ростовские тепловые сети».

- Окончательный срок завершения ремонта и восстановления горячего водоснабжения - 21 августа 2023 года. Принимаются все требуемые меры для устранения аварийных ситуаций, - говорится на сайте мэрии.

Сложности с подачей воды связаны с дефектами на трубопроводе, которые проявились после гидравлических испытаний. Всего насчитали 74 повреждения.

Напомним, гидравлические испытания проводят ежегодно, они необходимы при подготовке к холодам. Специалисты отмечают, что «масштабные мероприятия по ремонту теплотрасс напрямую влияют на безопасное и бесперебойное теплоснабжение города».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аварию на коллекторе в Ростовской области планируют ликвидировать до конца суток

Воду жителям двух городов и 15 населенных пунктов Ростовской области обещают вернуть 17 августа (подробности)