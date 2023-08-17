Капремонт школы № 1 в Ростове выполнили уже на 25 %

Сейчас специалисты усиливают межэтажные перекрытия и штукатурят стены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону строительная готовность школы № 1 составляет уже 25 %. Об этом 17 августа в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Капитальный ремонт стартовал в июне. На объекте уже завершены демонтажные работы. Ведется восстановление перегородок между кабинетами, также специалисты усиливают межэтажные перекрытия, штукатурят стены, очищают фасад, выполняют электромонтажные работы, - сообщил Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, сдать обновленную постройку должны в июне 2024 года.

Напомним, здание образовательного учреждения было построено в 1897 году. Это памятник культурного наследия регионального значения.

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