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НовостиОбщество17 августа 2023 14:57

Капремонт школы № 1 в Ростове выполнили уже на 25 %

Сити-менеджер Ростова рассказал о строительной готовности школы № 1
Ангелина СКИБА
Сейчас специалисты усиливают межэтажные перекрытия и штукатурят стены

Сейчас специалисты усиливают межэтажные перекрытия и штукатурят стены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону строительная готовность школы № 1 составляет уже 25 %. Об этом 17 августа в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Капитальный ремонт стартовал в июне. На объекте уже завершены демонтажные работы. Ведется восстановление перегородок между кабинетами, также специалисты усиливают межэтажные перекрытия, штукатурят стены, очищают фасад, выполняют электромонтажные работы, - сообщил Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, сдать обновленную постройку должны в июне 2024 года.

Напомним, здание образовательного учреждения было построено в 1897 году. Это памятник культурного наследия регионального значения.

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