Жара до +38 градусов ожидается в Ростовской области на выходных

Днем существенных осадков не ожидается
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Ростовской области на выходных, 19 и 20 августа, сохранится привычная жара, местами воздух может прогреться до +38 градусов. Об этом предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра.
19 августа ночью в отдельных районах Дона ожидаются небольшой дождь и гроза, днем существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит +19-24, по северу региона - около +16, в светлое время суток будет +31-36.
20 августа дождей не ожидается. Ночная температура установится в пределах +20-25 градусов, по северу и востоку будет +17. Днем обещают +31-36, по югу и востоку +38 градусов.
Добавим, ветер в субботу и воскресенье будет северо-восточным и восточным 5-10 м/с, временами 12-14 м/с.
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