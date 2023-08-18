Жара до +38 градусов ожидается в Ростовской области на выходных

Днем существенных осадков не ожидается Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ростовской области на выходных, 19 и 20 августа, сохранится привычная жара, местами воздух может прогреться до +38 градусов. Об этом предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра.

19 августа ночью в отдельных районах Дона ожидаются небольшой дождь и гроза, днем существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит +19-24, по северу региона - около +16, в светлое время суток будет +31-36.

20 августа дождей не ожидается. Ночная температура установится в пределах +20-25 градусов, по северу и востоку будет +17. Днем обещают +31-36, по югу и востоку +38 градусов.

Добавим, ветер в субботу и воскресенье будет северо-восточным и восточным 5-10 м/с, временами 12-14 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перепады температур на 25 градусов ожидаются в Ростовской области

Температурные качели в Ростовской области прогнозируют при смене дня и ночи (подробности)