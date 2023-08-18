10 млрд рублей вложат в три мусороперерабатывающих завода Ростовской области

Сейчас на Дону действуют три МЭОКа: Мясниковский, Волгодонской и Неклиновский Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области в строительство трех мусороперерабатывающих заводов (МЭОКов) планируют вложить 10 млрд рублей. Финансовую поддержку готов оказать «Российский экологический оператор» (РЭО), сообщают донские власти.

Планы по развитию сферы переработки отходов обсудили в рамках личной встречи губернатор Василий Голубев и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

- Построят три объекта общей мощностью 1 млн тонн в год. Это позволит достичь 100 % обработки ТКО и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в два раза. Стоимость проектов - 10 млрд рублей, рассматривается возможность оказать финансовую поддержку в виде льготного займа до 95 % со стороны РЭО», - проинформировал Денис Буцаев.

Глава региона отметил важность системной работы по обращению с отходами.

- Постепенно появляется необходимая инфраструктура. При поддержке федерального центра ликвидируется накопленный экологический ущерб. Конечная цель – повышение качества услуг для жителей региона и сокращение негативного воздействия на окружающую среду, - подчеркнул Василий Голубев.

Напомним, на Дону сейчас действуют три МЭОКа: Мясниковский, Волгодонской и Неклиновский. В 2024 году должны завершить мусоросортировочный объект в Мясниковском районе и создание Новочеркасского и Красносулинского МЭОКов.

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