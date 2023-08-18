В Ростовской области задержали подозреваемого в краже золота и 3,5 млн рублей

Задержанного отправили под арест на время следствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области арестовали подозреваемого в краже 3,5 млн рублей, слитка золота и дорогих часов. Сейчас ведется следствие, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Дерзким похитителем оказался 23-летний житель станицы Советской. По данным полиции, внимание грабителя привлек один из домов, который находился недалеко от его места жительства.

Предварительно, вор дождался отсутствия хозяев, сломал рольставни и залез в жилые помещения. После недолгих поисков незваный гость обнаружил ключи от машины, в которой оказались драгоценности и крупная сумма денег. Мужчина забрал с собой чужие ценности, а потом все продал и растратил.

- Общая сумма ущерба составила 6 млн рублей.Возбуждено дело по статье «Кража» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Предполагаемому преступнику грозит до 10 лет лишения свободы, его уже взяли под стражу на время следствия, - рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

Добавим, арестованный ранее неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.

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