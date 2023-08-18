Владимир Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов

Ж/д магистраль от Москвы до Адлера и новых регионов могла бы пройти через Ростов-на-Дону Фото: Олег ЗОЛОТО

Реализовать проект высокоскоростной ж/д магистрали через Ростов-на-Дону - от Москвы до Адлера и новых регионов - предложил Президент России Владимир Путин. Транспортные возможности глава государства прокомментировал в ходе открытия движения по МЦД-3 (третьему Московскому центральному диаметру).

- Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера «протащить», это уже будет десять часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк, - сказал Владимир Путин.

Добавим, также президент озвучил намерение обсудить с белорусской стороной планы по созданию высокоскоростной магистрали Москва - Минск.

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