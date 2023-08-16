Губернатор Ростовской области сообщил о небывалом урожае зерна за всю историю

Полевые работы близятся к финалу Фото: Виталий ТИМКИВ

Аграрии Ростовской области побили очередной рекород, собрав с полей более 15 млн тонн зерновых. Сейчас полевые работы близятся к финалу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

- Практически завершена уборка ранних зерновых. В хозяйствах собрали более 15 млн тонн, средняя урожайность - 44 ц/га. В ближайшие дни цифра еще может уточняться, но теперь только в большую сторону. Такого урожая донские хлеборобы не собирали никогда, за всю историю. Поздравляю тружеников села с новой победой и благодарю за тяжелый и результативный труд, - написал Василий Голубев.

В начале жатвы сообщалось, что в уборочной кампании задействовали около 12,5 тысячи комбайнов, 12 тысяч грузовых машин и 28 тысяч тракторов. Напомним, в прошлом году урожай составил более 14,5 млн тонн.

Добавим, в июле 2023 года глава региона по указу президента Владимира Путина вручил государственные награды лучшим работникам АПК.

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