В Ростове-на-Дону закрыли уголовное дело о гибели школьницы во время ливня

Решение вынесли в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону закрыли уголовное дело о гибели 14-летней школьницы во время ливня, прошедшего в июне 2016 года. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Действительно, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес постановление, на основании которого прекращено разбирательство в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (п.3 ч.1 ст 24 УПК РФ), - прокомментировали в инстанции.

Напомним, на скамье подсудимых находился бывший первый заместитель главы ростовской администрации Сергей Кузнецов. Экс-чиновника подозревали в халатности, которая привела к смерти девочки.

Сообщалось, что школьница утонула в потоке дождевой воды. Кроме того, в тот же день травмы от электропроводов получил юноша, а мужчина отравился угарным газом в машине, которую заблокировала вода.

Добавим, после критики относительно «затянувшегося процесса» глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовным делам, связанным с гибелью людей из-за ливней в Ростовской области.

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