На М-4 «Дон» в Ростовской области разбилась многодетная семья из другого региона

Многодетная семья направлялась на море. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварию с погибшей и пятью пострадавшими на федеральной автодороге М-4 «Дон» попала многодетная семья. Об этом сообщает собственный источник «КП — Ростов-на-Дону».

Напомним, как сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области, в 16.45 на М-4 «Дон» в Красносулинском районе, 42-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию и врезался в едущий впереди грузовик MAN, который вел 50-летний шофер. В результате аварии на месте до приезда «скорой» скончалась 50-летняя женщина в салоне легковушки, пострадали водитель и четверо подростков из «Фольксвагена» - 10, 15, 16 и 17 лет.

Источник «КП» уточняет, что пострадавшие — родственники. Предварительно, они ехали из Владимирской области в сторону моря. Их госпитализировали в больницы Шахт и Гуково.

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