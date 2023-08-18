Доклады по делам о гибели людей после ливней в Ростове запросил глава СК России

Доклады должны представить сотрудники управления СК России по Ростовской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доклады от Следкома Ростовской области по уголовным делам, связанным с гибелью людей во время ливней, потребовал представить глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом говорится на сайте федерального ведомства.

Александр Бастрыкин обратил внимание на публикации СМИ, в которых сообщалось о «затянувшемся процессе» по делу о гибели 14-летней девочки в 2016 году и смерти 81-летней женщины в ливневом коллекторе в 2023 году. Следствие по указанным случаям было возбуждено в рамках статьи «Халатность».

- Главному следственному управлению поручено представить доклад о результатах расследования дела, связанного со смертью школьницы. Также потребовался повторный отчет о ходе выяснения обстоятельств гибели пожилой женщины, - говорится на сайте СК России.

Добавим, дело 2016 года закрыли 18 августа 2023 года, однако в СК России уверены, что «добиться реализации принципа неотвратимости наказания можно было еще в 2019 году».

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