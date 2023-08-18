Стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области возросла на 8,2 %

В течение июля на основные продукты жители Дона в среднем тратили 5,6 тысячи рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области по итогам июля 2023 года зафиксировали изменение стоимости минимального набора продуктов. Об этом говорится на сайте Ростовстата.

По расчетам экспертов, в течение июля на потребительскую корзину жители Дона в среднем тратили 5,6 тысячи рублей. Это меньше, чем месяцем ранее, но на 8,2 % больше, чем в декабре 2022 года.

Ростовская область оказалась четвертой в ЮФО после Краснодарского края (6,1 тысячи рублей), Севастополя (5,9 тысячи рублей) и Республики Крым (5,9 тысячи рублей).

Самую низкую стоимость на основные продукты питания зарегистрировали в Волгоградской области (немногим более 5 тысяч рублей). По России показатель составил около 6 тысяч рублей за месяц.

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