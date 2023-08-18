В Ростове женщина упала с десятого этажа, когда мыла окно

Женщина упала из окна многоэтажного дома в Ворошиловском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове женщина упала из окна многоэтажного дома. Происшествие случилось 18 августа в Ворошиловском районе. Об этом сообщили очевидцы.

Люди обнаружили женщину, которая лежала возле дома, около 12 часов. На вид пострадавшей было около 30 лет. Они вызвали скорую помощь, но врачам оставалось лишь диагностировать ее смерть.

Точная причина трагедии неизвестна. Очевидцы утверждают, что ранее видела, как женщина моет окно, предположительно, на десятом этаже.

Отметим, официальной информации о происшествии не поступало.

Напомним, в июне с Ворошиловского моста упал мужчина. Позже он скончался в больнице от полученных травм.

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Очевидцы сообщают, что рядом с ним видели полицейских. (Подробности)